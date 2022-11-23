2023'te hangardan çıkması beklenenen yerli ve milli üretimde en önemli projelerden biri olan Milli Muharip Uçağı'nın son montaj aşaması başladı.

Türkiye'nin son 20 yılda yerli ve milli üretimde attığı devasa adımlar yakın zamanda meyvelerini vermeye başladı.

Yerli üretim SİHA ve İHA'ların ünü dünyaya yayılırken sıra milli uçağa geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretimine başlanan Milli Muharip Uçak'ta (MMU) yeni bir aşamaya geçildi.

F-35’in muadili olarak planlanan, radara karşı görünmezlik ve birçok özellikte F-35 ile yarışabilir bir tasarıma sahip MMU için montaj süreci başladı.

Konuya ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.

Milli Muharip Uçağı son montaj sürecine girdi VİDEO

Son montaj aşamasına geçildi

Demir, merakla beklenen milli projenin son montaj hattına girdiğini duyururken Twitter hesabından da bir video paylaştı.

MMU'nun montaj hattından bir fotoğrafın da yer verildiği paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2023'te hangardan çıkartacağız"

"Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi! Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık! 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız.

Hep söylüyoruz. Bu iş gönül işi! Yüreğimizi ve aklımızı birleştirip bu Kızıl Elma yolculuğunda başarıya ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."