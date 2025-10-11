Milli parkı kirletene hapis geliyor: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, yapı ve tesis inşa edene hapis cezası geliyor.

AK Parti, yeni dönemin ilk kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

EKOLOJİK DENGEYİ BOZANA HAPİS

Toplam 30 maddeden oluşan kanun teklifine göre parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Giriş ücreti ödemeden girenlere de ücretin 14 katı ceza verecek.

İZİN VERİLEN YERLERE TURİSTİK TESİS KURULABİLECEK

Teklifle milli parklarda turistik amaçlı bina ve tesis kurulmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşüyle izin verilebilecek.

Bu izin üzerine 49 yıllığına tahsis yapılabilecek. Bakanlık izni olmayan yerlere yapı inşa edilemeyecek.

Milli park alanlarına zaruret halinde su, haberleşme, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğal gaz iletim hattı yapılabilecek.

YASAK BÖLGEDE AVLANANA CEZA ARTIYOR

Ayrıca avcılık belgesini almadan avlananlara 10 bin lira ara cezası verilecek.

Yasak bölgede avlananlara 10 bin, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile yaban hayatı koruma sahasılarında , avlananlara ise 15 bin lira ceza verilecek.

DENİZ TURİZMİNDE KAYIT ZORUNLULUĞU

19 maddeden oluşan turizm ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemeler içeren diğer kanun teklifiyle ise deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgilerinin ve giriş çıkış tarihlerinin kayıt altına alınması zorunluluğu getiriliyor.