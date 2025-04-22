İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şehit ve gazi çocuklarını Bakanlık’ta ağırladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarının da eşlik ettiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Bakan Güler ve komutanlar, çocuklarla tek tek ilgilenerek onların bayram coşkusuna ortak oldu.

"SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK SEVİNÇ VE GURUR DUYUYORUM"

Çocuklara seslenen Bakan Güler, sözlerine içten bir “Hoş geldiniz” diyerek başladı:

Sevgili çocuklar, aziz şehitlerimizin ve fedakâr gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli evlatlarımız; sizleri bu özel günde Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum.

"BU CENNET VATAN KOLAY KAZANILMADI"

Konuşmasında Türkiye’nin geçmişine ve Milli Mücadele’nin önemine de değinen Güler, “Bugün özgürce yaşadığımız bu cennet vatan kolay kazanılmadı” dedi ve şöyle devam etti:

Bundan bir asır önce, yokluklar içinde var olma mücadelesi veren atalarımız, bağımsızlık için ayağa kalktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu Meclis, milletimizin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Ardından kurulan Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli mirastır.

"SİZLER, ONLARIN BİZE EMANETİSİNİZ"

Güler, şehit ve gazilerin vatan için yaptığı fedakârlıkların altını çizerek çocuklara şu mesajı verdi:

Bugün bayrağımız gökyüzünde dalgalanıyorsa, huzur içinde yaşıyorsak, bu; hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimiz ve gazi olan kahramanlarımız sayesindedir. Sizler, onların bize bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Devletimiz sizlerin iyi eğitim alması, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olmanız için tüm imkânlarını seferber ediyor.

"BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Çocuklara yönelik güven ve sevgi dolu sözler de dikkat çekti:

Köklü tarihimizi öğrenin, kendinize inanın. İleride güzel mesleklere sahip olacak, ülkenize büyük katkılar sağlayacaksınız. Şimdiden kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz çok kıymetli. Çünkü sizler sadece ailenizin değil, bu milletin umudusunuz. Milli Savunma Bakanlığı olarak daima yanınızda olduğumuzu bilin. Biz büyük bir aileyiz; acıda ve sevinçte daima birlikteyiz.

Güler, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, gazileri minnetle anarak tamamladı ve tüm çocukların bayramını yeniden kutladı:

"Sizlerin gözlerindeki ışıltı, geleceğimize dair umudumuzu pekiştiriyor. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."