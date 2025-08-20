Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak’ta ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında halk ile iç içe olmaya devam ediyor.

Bakan Güler, bu kapsamda Şırnak'ı ziyaret etti.

İKİ ÖNEMLİ ZİYARET YAPTI

Güler, kentte, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle toplantı yaptı.

Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Güler, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ESNAF İLE BİR ARAYA GELDİ

Buradan Bahçelievler Mahallesi Park Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Güler, bir restoranın açılış kurdelesini kesti.

Mahalledeki şehit ailesi Abdurrezak Taşar'ı ziyaret eden Bakan, aileyle bir süre sohbet etti.

ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla da bir süre sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Güler, Cumhuriyet Meydanı Anfi'de "Kadın ve Gençlik Programı"nda buluştuğu kadın ve gençlerle söyleşiye katıldı, onların sorularını yanıtladı.