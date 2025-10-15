Mimar Sinan GSÜ Rektörü Handan İnci Elçi vefat etti

Akademi camiasını yasa boğan vefat haberi...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üiniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında vefat etti.

ÜNİVERSİTE DUYURDU

Haberi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

"CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir kanser tedavisi gören Handan İnci Elçi, üniversitenin ilk kadın rektörüydü.

Elçi, Türk romanı üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.