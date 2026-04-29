Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor..

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ’40 yılda iyi bir iş yapmış'" başlıklı bir yazıyı alıntılayarak "kripto kılıç artığı" ifadelerini paylaşmıştı.

Kırıkkanat'ın ifadeleri, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere tüm CHP'liler ve Aleviler tarafından tepki toplamıştı.

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ, ANLAMINI BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mine Kırıkkanat, paylaşımının altına gelen yorumlardan sonra yeni bir paylaşım daha yaparak "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Kırıkkanat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216 kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.