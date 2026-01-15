Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, dört gözle bekleniyor.

Kandil de bu zamanlardan birisi.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.

ELLER SEMAYA AÇILDI, DUALAR EDİLDİ

Bu özel günde tüm Müslümanlar camilere akın ederek ve ellerini semaya açıp dua etti.

İSTANBUL

Üsküdar Ayazma Camisi, Sultanahmet Camisi ve Eyüpsultan Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak dua edildi.

MALATYA

Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Abdulhamithan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Meydan Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

SAMSUN

Samsun'da Miraç Kandili dolayısı ile Hz. Hatice Camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

DÜZCE

Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.Gölyaka Merkez Camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı kerim okundu dualar edildi.

ANKARA

Ankara'da Miraç Kandili, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Kocatepe Camisi'nde dualarla idrak edildi.

MARDİN

Mardin'de Miraç Kandili dolayısı ile Şakir Nuhoğlu Camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

BURSA

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar dua etti.

SİİRT

Siirt'te Miraç Kandili dolayısı ile Merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.