Mısır alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mısır alım fiyatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı mısır alım fiyatlarının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mısır hasadının ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı bildirildi.

Ülke genelinde hasat oranının da yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"TON BAŞINA 11 BİN 300 TL"

Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür.



TMO mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.

"PLANLI ÜRETİM DESTEĞİ VERİLECEK"

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'Temel Destek' ve üretim planlamasına uygun olarak 'Planlı Üretim Desteği' verilecektir.



Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'Üretim Geliştirme Desteği' ödenecektir.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZE BEREKETLİ BİR SEZON DİLERİZ"