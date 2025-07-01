MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a kritik ziyaret..

Kalın; Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASAYDI

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de 'Terörsüz Türkiye' süreciydi.

Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.

Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.