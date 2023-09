Moody's: Ekonomi politikasındaki değişim kredi notu için olumlu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Piyasalar bu tarihlerde yoğun günler geçiriyor...

Türkiye ekonomisindeki güçlenme yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının ilgisini topladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Piyasalar OVP'yi olumlu karşıladı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Piyasalar tarafından olumlu karşılanan programın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi.

"Ekonomi politikasındaki değişim kredi notu için olumlu"

Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikası bakımından seçim sonrasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu belirtti.

Moody’s Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayındaki seçim zaferinden bu yana Türkiye’nin geleneksel ekonomi politikalarını yeniden benimsemesinin, buna sadık kalındığı sürece, daha güçlü bir kredi notu açısından yakında sonuçlarını vermeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Moody’s analisti Dietmar Hornung, "Bu değişim açıkça kredi açısından olumlu" dedi.

Enflasyona vurgu yapıldı

"Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici ancak önümüzdeki zorluklar karmaşık" diyen Hornung, bu yıl %65’e yükselmesi beklenen enflasyonu düşürmenin ve diğer "birikmiş dengesizlikleri" gidermenin zorlu bir görev olduğunu vurguladı.

"Not görünümümüz durağan, aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz, ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" diyen Hornung, olumlu bir görünüme geçiş ya da tam bir not artırımı gibi herhangi bir not hamlesinin olası zamanlaması hakkında ise, "Bu bir koşu değil, bir maraton. Daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu B3 ve görünüm 'durağan'

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Aralık ayına kadar notunu resmi olarak gözden geçirmeyecek, ancak Fitch, Cuma günü notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.