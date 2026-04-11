İsmail Saymaz'dan Bornova çıkışı: Özkan Yalım suç işledi, takip edilmeliydi

Türkiye, Özkan Yalım ve belediyede işe aldığı sevgililerini konuşuyor.

Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyon, Bornova Belediyesi'ne sıçradı...

CHP'li belediyelere yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının son durağı Uşak oldu.

Ankara'da sevgilisi ile kaldığı otelde yakalanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında da tutuklandı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yalım'ın, sevgilisi A.A'yı Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı ortaya çıkmıştı.

Halk TV ekranlarında canlı yayında konuşan İsmail Saymaz ise yaşananlara tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Saymaz, Özkan Yalım'a ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'ye tepki gösterdi.

Yalım'ın suç işlediğini söyleyen Saymaz, Ekşi'nin ise durumu takip etmesi gerektiğini söyledi.

Saymaz şöyle konuştu;

"BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI TAKİP ETMELİYDİ"

Özkan Yalım sevgilisini alıp önce kendi belediyesine sonra Bornova'ya yerleştirerek hem suç işlemiştir hem bir siyasi ahlaksızlığa imza atmıştır. Bornova Belediye Başkanı açısından da bunun takibi yapılması gerekirdi.

"DEVAMSIZLIK GÖRÜLDÜĞÜNDE İŞTEN ÇIKARILMASI GEREKİRDİ"

İşe alınmışsa bile en azından işin takibinin yapılması ve devamsızlık görüldüğünde işten çıkarılması gerekirdi.

"BUNUN KABUL EDİLECEK TARAFI YOK"

Burada devamsızlığı tespit etmişler ancak gereğini yapmamışlar. Burada da onların da büyük bir hatası var. Bunun hiçbir yönüyle kabul edecek tarafı yoktur."

BORNOVA BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda A.A. ve olayla bağlantılı Bornova Belediyesi yetkilileri hakkında yasal işlem başlattı.

Şüpheliler hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Soruşturmanın, Uşak Belediyesi ile olan irtibat noktaları üzerinden titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

"AŞKIM İŞE GİTMEME GEREK VAR MI"

İkilinin arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarken A.A.'nın, Yalım'a "Aşkım işe gitmeme gerek var mı?" diye sorduğu da görülüyor.