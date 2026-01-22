MSB, bedelli askerlik yerlerini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca askerlik çağına gelmiş gencin beklediği son dakika geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) X hesabı üzerinden, bedelli askerlik yerlerinin belli olduğu duyuruldu.

"CELP DÖNEMLERİ VE BİRLİK YERLERİ BELİRLENDİ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR

Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK RAKAMLARI

Bedelli askerlik rakamları da memur maaşlarıyla birlikte değişecek rakamlar arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik ücreti, 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850,64 TL olarak uygulanmıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından da ilk rakamlara göre; bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL oldu.