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    Yunanistan'ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti

    Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemi İHA ile tespit edildi. O anlar kayıt altına aldı.
    • 10.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:03
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    Yunanistan'ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti

    Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne geri itilişinin görüntülerini paylaştı.

    İHA tespit etti

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından lastik bota transfer edildiğini tespit etti.

    Yunanistan'ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti VİDEO

    Yunanistan ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti #1

    "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi"

    MSB, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı."

    Yunanistan ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti #2

    Yunanistan ın ittiği göçmenleri İHA tespit etti #3


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