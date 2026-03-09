MSB: F-16'lar KKTC'ye konuşlandırıldı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, önlemlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güvenlik önlemleri artırılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 adet F-16 savaş uçağının KKTC'ye konuşlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK"

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

RUM KESİMİ'NDEKİ İNGİLİZ ÜSSÜ HEDEF OLMUŞTU

Bölgede gerilimin yükselmesine neden olan gelişmelerden biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaşandı.

GKRY’de bulunan RAF Akrotiri İngiliz askeri üssü, 2 Mart’ta bir insansız hava aracıyla hedef alındı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, üs pistine düşen drone'un herhangi bir can kaybına veya büyük maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki drone'un ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ada’da İngiltere’ye ait iki askeri üs bulunuyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15’ten itibaren RAF Akrotiri’de güvenlik alarmı verildi ve sirenler çaldı.

Alarmın üssün çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinde de duyurulduğu, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği aktarıldı.

Bölgede bulunan radarların tespit ettiği bir obje nedeniyle alarm verildiği öne sürüldü.

KKTC'YE KONUŞLANDIRILAN F-16'LAR