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MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti" denildi.