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    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti" denildi.
    • 21.08.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 08:48
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    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

    Yaşanan sorunlar arasında küresel gıda krizi de baş gösterdi.

    Yaşanan kriz, Türkiye'nin çabalarıyla çözüldü ve iki ülke temsilcileri masaya oturdu.

    İmzalar atıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı ve tahıl koridoru konusunda anlaşıldı.

    Gemiler yola çıktı

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna'dan, tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıktı.

    "4 gemi hareket etti"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Tahıl sevkiyatı kapsamında;

    Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti.

    Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek."

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti #1

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti #2

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti #3


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