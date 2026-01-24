MSB tatbikat anını paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yeniden akıllara geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada ve denizde tatbikatlarını sürdürüyor.

Bölgede yaşanabilecek olası acil durumlara ilişkin hazırlıklar sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen tatbikata ait görsel yer aldı.

"DENİZDEN KARAYA, KARARLILIKLA"

Fotoğrafta Türk askerlerinin, gemiden inerek denizden karaya çıkarma yaptıkları görüldü.

"Denizden karaya, kararlılıkla!" notuyla paylaşılan fotoğraf kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan paylaşılan sözler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2022 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Yunan gazeteci tarafından "Bir gece ansızın Yunanistan'a gelebiliriz derken ne kastediyorsunuz. Yunanistan'a gerçekten saldırmayı mı düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bu sözlerin sadece Yunanistan'ı kapsamadığını belirterek şunları kaydetmişti: