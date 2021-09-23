MSB kaynakları, 5 general istifa etti iddiasını yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 generalin istifa ettiğine dair iddialar gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haberlerin TSK'yı yıpratmaya yönelik bir algının parçası olduğuna dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 generalin istifa ettiğine dair haberler medyaya yansıdı, bazı köşe yazarları bu haberlere dair yorumlarını yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından iddialara ilişkin açıklama geldi.

MSB kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." bilgisini paylaştı.

İKİ GENERAL SAĞLIK VE AİLEVİ NEDENLERLE EMEKLİLİK İSTEDİ

Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

"TSK'YI YIPRATMAYA YÖNELİK ALGI OLUŞTURMA ÇABALARI.."

Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK'da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."