MSB’den anlamlı paylaşım: İncirlik bir Türk üssüdür

Nükleer müzakereler devam ettiği sırada, İsrail'in ABD desteği ile İran'a karşı başlattığı saldırılarda 12 gün geride kaldı.

İran'ın misillemeleri sırasında 3 kez Türkiye sınırları içine füze ve füze parçaları isabet etti.

İran'dan gelen füzeler, NATO savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Adana'da ABD'ye tahsis edilen İncirlik Üssü ile ilgili de tartışmalar gündeme geldi.

MSB'DEN İNCİRLİK PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İncirlik Üssü’nde görev yapan Türk askerlerinin nöbet görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafta, nöbet tutan asker ve dalgalanan Türk bayrağı dikkat çekti.

Mesaj net:

Paylaşımda, “İncirlik bir Türk üssüdür” ifadelerine yer verildi. MSB’nin bu paylaşımı, hem askerlerin görevine duyulan saygıyı hem de İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğunu vurgulayan anlamlı bir mesaj olarak öne çıktı.