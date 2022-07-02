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    MSB'den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı

    Milli güdümlü mermi Atmaca, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı.
    • 02.07.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 21:50
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    MSB'den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı

    Milli güdümlü mermi Atmaca, Karadeniz'de test atışını gerçekleştirdi.

    Atmaca'nın ateşlenme anının görüntüsünü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaştı.

    Atmaca, testi başarıyla tamamladı

    MSB, paylaşımda "Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" ifadelerini kullandı.

    MSB’den millî güdümlü mermi 'Atmaca' paylaşımı VİDEO

    MSB den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı #1

    MSB den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı #2

    MSB den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı #3


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