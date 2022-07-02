MSB'den milli güdümlü mermi Atmaca paylaşımı

Milli güdümlü mermi Atmaca, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı.

Milli güdümlü mermi Atmaca, Karadeniz'de test atışını gerçekleştirdi.

Atmaca'nın ateşlenme anının görüntüsünü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaştı.

Atmaca, testi başarıyla tamamladı

MSB, paylaşımda "Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" ifadelerini kullandı.

MSB’den millî güdümlü mermi 'Atmaca' paylaşımı VİDEO