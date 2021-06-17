Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan Ercan Yangöz için tören düzenlendi

Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan Ercan Yangöz için tören düzenlendi

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün naaşı, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müdürlük bahçesinde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'ye gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Yahşi Mahallesi'nde takip ettikleri şüpheli aracı durdurdu.

Aracın içerisinde bulunan şahıslar, kendilerine yaklaşan polislere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit düştü. Şehit Yangöz için Muğla'da tören düzenlendi.

MÜDÜRLÜK BAHÇESİNDE TÖREN

Şehit polis memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz'ün naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından görevleri başında şehit olan teşkilat mensupları için dua edildi.

Törene, Yangöz'ün babası Şahin ve annesi Nursel Yangöz ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehit aileleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

Sağlık durumu iyiye gittiği bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehidin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşı döktü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderildi.

OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit polis memuru Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.



Oktay, mesajında, "Bodrum'da emniyet güçlerimizce düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı polis kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



