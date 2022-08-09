Muğla'da tatilcilerden geriye kalan çöpler pes dedirtti

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde tatilcilerden arta kalan çöpleri, "Tek cümleyle bu görseli anlat. Yoruma bekleriz." notuyla paylaştı.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte tatil bölgelerindeki yoğunluk artmaya devam ediyor.

Bütün yıl çalışan vatandaşlar, biraz da olsa dinlenebilmek için tatil bölgelerine gidiyor.

Arkalarına bakmadan kirletip gidiyorlar

Çoğunluğunu diğer şehirlerden gelen tatilcilerin oluşturduğu yazlık bölgeler binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Ancak ne var ki tatilciler ayrıldıkları bazı bölgeleri bulduklarından çok daha pis şekilde bırakarak dönüyor.

Bunun son örneği ise Muğla'nın Milas ilçesinde yaşandı.

"Tek cümleyle bu görseli anlat"

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uyarılara rağmen Milas'taki kirlilik dikkat çekti.

Orman Genel Müdürlüğü, "Tek cümleyle bu görseli anlat. Yoruma bekleriz." notuyla paylaşım yaparak tatilcilerin bıraktığı çöpleri paylaştı.