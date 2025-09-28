Muğla'nın sahillerinde yoğunluk sürüyor: Sezon kapanmıyor

Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, nem oranı yüzde 60'a ulaştı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

PLAJLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Marmaris ilçesinde ise yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar, Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

TURİSTLER DENİZİN KEYFİNİ SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.

Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle yüksek adrenalin dolu anlar yaşadı.