Muğla’ya 500 bin araç giriş yaptı

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Bodrum’da uzun araç kuyrukları oluştu.

1 Haziran’da yeni normalleşme sürecine geçilmesi ve seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden göç başladı.

170 bin nüfusu olan Bodrum’da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 4 katına çıkarak 700 bine ulaştı.

HALK PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Akıcı olarak seyreden trafikte araç kuyrukları da dikkatlerden kaçmadı. İlçede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler sahillere akın etti. Tıka basa dolan sahillerde sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı. Özellikle halk plajlarında adım atacak yer kalmadı.

YERLİ TURİST EV KİRALIYOR, YATTA KALIYOR

Yerli turistler otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih ediyor. İlçeye gelen yerli turistler nedeniyle kiralarda da yüzde 50’ye varan artış oldu. Tekne ve yat kiralayan yerli turistler ise mavi tura çıkmayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranında düşüş yaşanırken Bodrum’da kiralık ev ise bulunamıyor.

1 HAFTADA 500 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Muğla’ya 1 Haziran’dan itibaren İzmir ve Aydın üzerinde gelen araç sayısı 159 bin 500 ulaştı. Antalya ve Denizli üzerinden gelen araç sayılarıyla birlikte Muğla iline giren araç sayısının 500 bine ulaştığı öğrenildi. 1 Haziran, 7 Haziran arasında Muğla’ya araçlarıyla gelen tatilciler Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye, Datça, Ören ve Köyceğiz gibi Ege’nin birçok tatil beldesine akın etti.

“YURT DIŞI TURİZMİ SIKINTILI GÖRÜLÜYOR”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfusun 4 kat artarak 700 bine yaklaştığını ifade ederek “Bodrum’a gelişler hızla devam ediyor. 300 bin nüfusa ulaşmıştık, korovavirüs sürecinde, bu sayı yeni normalleşme ile gittikçe artacak. Yurt dışı turizmi bu sene sıkıntılı gibi görülüyor. Yurt içi hareketlerle 600-700 bini nüfusa Bodrum rahat bir şekilde ulaşacaktır.” dedi.

İŞLETMELER DE İNCELENİYOR

Gerekli önlemlerin alındığı dile getiren Aras, “Koronavirüs salgınına karşı tüm dezenfekte işlemlerimizi, hijyen kurallarını ve alınacak tüm tedbirleri biz aldık. Bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda işletmelerde incelemelerimizi de yapıyoruz. Halkımızın ve Bodrum’a gelen misafirlerimizin güvenilir bir tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“PILINI PIRTINI TOPLAYAN GELDİ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “Akın akın Muğla’ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor. Buradaki otellerle ilgili çok arzu ettiğimiz ful doluluk oranının yakalama konusunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Öncelikle daha çok villa, kendi evleri, tekne ve yatlar doluyor.” ifadelerini kullandı.