Bakan Muharrem Kasapoğlu, son günlerde gündeme gelen yurt tartışmalarına yanıt verdi.

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt bulamama iddiaları, Türkiye'nin gündeminde günlerdir tartışmalara sebep oluyor.

Tartışmalar devam ederken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, 2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısının bulunduğunu belitti.

"YENİ SÜREÇLE YERLEŞTİRMELER BAŞLADI"

182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Algı operasyonunun yaşandığını söyleyen Kasapoğlu, "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır." dedi.

Muharrem Kasapoğlu: Yurt konusunda milletimizi kandırmaya çalışıyorlar ViDEO

"BİR HAFTADA 35 BİN YEDEK YERLEŞTİRME YAPTIK"

Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki oranlara hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 binde oldu. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, 1 ay sonra arkadaşlarıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyan… Gençlik dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık.

"KONUYU İSTİSMAR EDEN MUHALEFET ANLAYIŞI..."

Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi inşallah en güzel şekilde yakalayacağız. Yıllardır bu sürecin en mükemmel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef konuyu istismar eden muhalefet anlayışı bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir."







