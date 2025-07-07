CHP'li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bu ağa dahil olduğu tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediye'sine operasyon düzenlenmiş ve operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu için yakalanamadığı belirtilmişti.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Kerimoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.

Zeynep Kerimoğlu'nun ifadesinde boşanma protokolü kapsamında kendisine bir firma üzerinden devredilen dairenin ödeme detaylarını bilmediğini, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in herhangi bir iş yapmadığını ve sürekli belediyeye gidip geldiğini söylediği öğrenildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı...

Muhittin Böcek, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Yaşanan gelişme İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında ‘rüşvet alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide 2024 yerel seçimleri sırasında Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

HTS kayıtlarında da iş insanı Yusuf Yadoğlu ile Mustafa Gökhan Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.