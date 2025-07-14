Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek ile ilgili yeni gelişme...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLECEK

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in, tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi.

İlgili firma yetkililerinin, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladığı belirtildi. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdığı bildirildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.