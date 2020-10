Murat Bardakçı, Ece Üner'in 'Kardashian sözlerine' destek verdi

Ece Üner’in Kim Kardashian çıkışı ile ilgili verdiği tepki gündeme otururken Murat Bardakçı, konu ile ilgili bugünkü köşesinde yazı kaleme aldı.

Türkiye, Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner’in Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili Kim Kardashian'ın sözlerine verdiği cevabı konuşuyor.

Üner, hafta başında Ana Haber Bülteni canlı yayınında Kardashian için “Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı. acaba?” dedi.

Üner'in bu sözlerinden sonra ise ünlüler arasında Kardashiancı ve Kardashiancı olmayanlar adlı iki grup türedi.

ECE'YE İLK TEPKİ DENİZ ÇAKIR'DAN GELDİ

Ece Üner’e oyuncu ilk olarak Deniz Çakır tepki göstermişti.



Çakır, Üner için “Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu uslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil.” ifadelerini kullandı.

Deniz Çakır’a cevap veren Üner ise “Pes’miş! Özünde; 'bir yerinden uydurma' dedim! Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak! Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!” sözlerini sarf etti.

Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi İZLE





MURAT BARDAKÇI'DAN ÜNER'E DESTEK

Daha sonra ikilinin bu diyoloğuna birçok isim dahil oldu.

Tarihçi Muat Bardakçı da Habertürk'teki bugünkü köşesinde, Ece Üner'e destek konulu bir yazı makale kaleme aldı.

Bardakçı'nın yazsından satır başları şu şekilde;



ECE'NİN BAHSETTİĞİ KAYNAK...

"Ece’nin bahsettiği 'kaynak' malûm: Kardaşyan’ın kürre-i muazzaması, yani vücudunun Türkçe’de 'kıç', 'popo' ve en yaygın şekilde de 'g….' denen kısmı!

Kim Kardaşyan’ın şöhretinin kaynağı zaten oyunculuğundan yahut entellektüel boyutundan falan değil, vücudunun o bölümünü sereserpe teşhir etmesidir; bugün dünyanın neresinde olursa olsun Kardaşyan’dan bahsedildiğinde akla hemen hatunun devâsâ malûm yeri gelir!



Açık söyleyeyim; Kardaşyanlar’ın sülâlece yer aldıkları ve Amerikan televizyonlarında senelerden bu yana yayınlanan 'Keeping up with the Kardashians' programlarını fırsat buldukça seyrettim, zira mükemmel bir kafa boşaltma vasıtası idi!





KARDASHIAN'A GEREKEN CEVABI ECE VERDİ

Bugün artık zıvanadan çıkan Kardaşyan’a gereken cevabı sadece Ece Üner verdi! Kardaşyan’ın tweet'inin ardından söze hatunun meşhur 'kaynağından' girdi ve mesajındaki iddiaları 'orasından' uydurduğunu söyledi…

Ama Ece Üner’in işin gereğini yerine getirmesi birilerini her nedense rahatsız etti! Önce bir oyuncu hanım 'Bu nasıl avam ve yakışıksız üslûptur?' diyerek nezaket, vesaire dersleri vermeye kalkıştı; Ece’den cevabını aldı ama onun ardından da Kardaşyan’ın iyi işler yaptığından dem vuran ve 'Aman efendim olur mu? Ne kadar ayıp' meâlinde sözler eden başkaları çıktı!

SANATÇI OLDUKLARINI ZANNEDEN KLAVYE ŞAMPİYONLARI





“Sanatçı” oldukları zannedilen klâvye şampiyonlarının tepkilerini pek ciddiye almam, zira 'aydın' olmanın yolunun memleketin hayrına ne varsa hepsine muhalefet etmekten geçtiğini düşünen ve her sene 'soykırımın yıl dönümü' diye ilân edilen günün gecesinde mumlarla Taksim’e çıkıp 'Ah biz ne katil milletiz, zavallıları nasıl da kesmişiz' feryadları ile ağlayıp sızlayanlar nasıl ciddiye alınabilirler ki?

MEĞER BİZ NE ASİLMİŞİZ!

Nezaket ve asalet meraklısı beyefendiler ve hanımefendiler! Sınırımızın iki adım ötesinde kanlı bir savaş var! Bizimle aynı soydan olan bir millet işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi verirken kürre-i muazzaması ile meşhur hatunun biri aleyhimizde demediğini bırakmıyor. Bütün dünya ve özellikle de bizi ellerine geçirdikleri takdirde bir kaşık suda boğmaya heveslenen bazı Arap memleketlerinin basını bir tarafına sayesinde tanıdıkları Kardaşyan’ın sözlerini günlerdir allayıp pulluyor, gazetelerinde ve TV’lerinde ardarda yayınlayıp duruyorlar ve biz burada işinin gereğini yapanlara 'avamlıktan', 'ayıp'tan bahsediyoruz!

ASIL AYIP ECE'YE KARŞI ÇIKMAK

Ayıp olan Ece Üner’in sözleri değil, Ece Üner’e karşı çıkmaktır!

Meğerse şuur sahibi zannettiğimiz gazeteciler çıtkırıldım aristokrasiye merak salmışlar; etrafımız dizi baroneslerine refakat eden köşe kontlarıyla, Ombusmanland dükleriyle, vesaire ile çevrilmiş de farketmemişiz!"

