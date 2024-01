İHA

Türkiye yerel seçim havasına girdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum, vatandaşlarla buluşarak, İstanbul'da yapacağı faaliyetleri aktarmaya devam ediyor.

Kurum, tanıtımlarında İstanbul'da kensel dönüşümle ilgili yapılacak projelere öncelik veriyor.

Murat Kurum'un dünkü durağı Sultangazi oldu.

"Yarısı büyükşehirden diyeceğiz"

Sultangazi’de "Türkiye Yüzyılında Söz Kadınlarda” programında kadınlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada yeni konut kampanyasının detaylarını şu sözlerle aktardı:

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi’deki programa eşi Şengül Kurum ile birlikte katıldı.

“Her anınızda hep yanınızda olacağız”

Programda konuşan Murat Kurum, Sultangazililere şu sözlerle seslendi:

Biz milletimize 'her anınızda hep yanınızda olacağız' dedik; siz de bu söze karşılık olarak bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Gücünüzü hep yanımda hissediyorum. Desteklerinizi bu şehrin her sokağında görüyorum. Ben yanımda durduğunuz için, hayır dualarınızı eksik etmediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.