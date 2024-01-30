Murat Kurum: 100 bin kiralık konut desteği ile 18 ayda evleri teslim edeceğiz İBB Adayı Kurum, Sultangazi’de düzenlenen bir programda kadınlarla bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada, 5 yılda İstanbul'un 39 ilçesine komşuluk ilişkilerinin odağa alındığı 650 bin yeni yuvanını inşa edileceğini anlatarak, verilecek destekleri sıraladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye yerel seçim havasına girdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum, vatandaşlarla buluşarak, İstanbul'da yapacağı faaliyetleri aktarmaya devam ediyor.

Kurum, tanıtımlarında İstanbul'da kensel dönüşümle ilgili yapılacak projelere öncelik veriyor.

Murat Kurum'un dünkü durağı Sultangazi oldu.

"Yarısı büyükşehirden diyeceğiz"

Sultangazi’de "Türkiye Yüzyılında Söz Kadınlarda” programında kadınlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada yeni konut kampanyasının detaylarını şu sözlerle aktardı:

Yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 100 bin kiralık konut desteği ile de 18 ayda evlerinizi size teslim edeceğiz.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi’deki programa eşi Şengül Kurum ile birlikte katıldı.

“Her anınızda hep yanınızda olacağız”

Programda konuşan Murat Kurum, Sultangazililere şu sözlerle seslendi:

Biz milletimize 'her anınızda hep yanınızda olacağız' dedik; siz de bu söze karşılık olarak bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Gücünüzü hep yanımda hissediyorum. Desteklerinizi bu şehrin her sokağında görüyorum. Ben yanımda durduğunuz için, hayır dualarınızı eksik etmediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.

“Bu davanın hamurunu siz kardınız”

Kadın elinin bu kadar değdiği başka bir şehrin olmadığına dikkat çeken Kurum, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti:

Bundan 300 yıl önce İstanbul’u gezen bir gezgin ne diyordu biliyor musunuz? 'İstanbul, evleriyle, bahçeleriyle, hastaneleriyle, vakıflarıyla, mimari eserleriyle insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir özelliğe sahiptir.' Nedir o biliyor musunuz? Bu eserlerin çoğu kadınların eserleridir. Bu kadar çok kadın elinin değdiği başka bir şehir yoktur. İstanbul’un her noktası buna şahittir, bizler de şahidiz. Bu davanın hamurunu siz kardınız. İstanbul’un ruhunu, mayasını siz verdiniz. İşte 1994’ten 2019’a kadar İstanbul’un kötü talihini değiştiren ruh bu ruhtur. İstanbul’a bu ruhu, bu imzayı ve mührü vuran kadınlar olarak 31 Mart akşamı İstanbul’un talihini yine sizler değiştireceksiniz. Bu şehri yeniden tarihin merkezine sizler getireceksiniz.

"100 bin girişimci kadınımıza ‘Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir' diyeceğiz"

Açıkladıkları "İstanbul vizyonu" ile annelerin hizmetkârı ve yol arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

İstanbul’da kadınlarımızın emeklerinin karşılığı asla ödenemez. Biz göreve geldiğimizde; kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul’da en önemli rol kadınlarımızın olacaktır. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza ‘Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir' diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın, büyükşehir burada diyeceğiz.

"İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın’’

İstanbul’da trafik çilesinin herkesin ömründen 3 buçuk yıl çaldığını dile getiren Murat Kurum, "İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım hamlesiyle süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz.” diye konuştu.

“5 yılda 39 ilçemizde 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz”

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan depreme dikkat çeken Murat Kurum, deprem riski bulunan evlerin dönüşümü için yapılan palanları ve verilecek destekleri şöyle anlattı:

Sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz, risk altındaki 1,5 milyon evde korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Planlı programlı bir şekilde ekip ruhuyla hareket ederek, İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz.

"700 bin lira hibe desteği vereceğiz"

Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 100 bin kiralık konut desteği ile de 18 ayda evlerinizi size teslim edeceğiz, sonra da inşallah çaya geleceğiz, sohbete, söze geleceğiz.

“Annelere verilen ücretsiz ulaşım kartlarını 0-6 yaşa çıkarıyor, eşlere ve diğer çocuklara da ücretsiz ulaşım hakkı veriyoruz”

Çocukların güvenliğinin ve sağlığının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Kurum, şu ifadeyi kullandı:

Çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyede yerine getireceğiz. İşte benden size üç müjde daha. Çocukların İstanbul’unda ilkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Ben size sözlerimi verdim. Şimdi ben de sizlerden bir söz istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)