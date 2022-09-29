Murat Kurum: Türkiye dünyaya örnek olmaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdiler" dedi.

Bu yıl Türkiye'de düzenlenecek Dünya Habitat Günü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde 3 Ekim'de yapılacak.

Etkinlik öncesinde Kadıköy'deki bir otelde tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Kurum, İlk Evim, İlk İş Yerim projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye dünyaya örnek olmaya devam ediyor"

Açıklamalarında, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatına değinen Kurum, "Milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye, dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdiler. Halihazırda devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın tüm ülkeleri buradaki istişarelerden istifade edecekler"

Bakan Kurum, "Dünya Habitat Günü'nün bu yıl ki teması 'kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma' olarak belirlendi. Türkiye olarak; bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladık. Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte bu konuların hepsine odaklanacağız. Hem biz hem de dünyanın tüm ülkeleri buradaki istişarelerden istifade edecekler. Türk insanının misafirperverliğinden istifade edecekler." dedi.

"Tüm insanlık alemi için arzuluyoruz"

Bakan Kurum, "Bugün dünyamız maalesef, üç "C" krizi olarak adlandırdığımız "Koronavirüs (Covid-19) -İklim (climate)-Çatışma (Conflict) gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya. Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu aşikardır. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık alemi için arzuluyoruz. Balıkesir'de, hep beraber tüm dünyaya, terminolojik ifadesiyle mekansal adaleti ve eşitliği sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz." dedi.

"Tüm şehircilik adımlarımızı kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla yapıyoruz"

Bakan Kurum, "Şehircilikte, insanın mutluluğu esastır. Şehirlerimizi güzelleştirmek, temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirmek önceliğimizdir. İstisna gözetmeksizin her bir insanımızın, şehrin sunduğu imkanlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz.

Biz Türkiye olarak tüm şehircilik adımlarımızı, kökleri binlerce yıl maziye uzanan kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Dünyanın neresinde, her kiminle istişare ediyorsak edelim karşımıza çıkan temel mesele küresel çapta artan barınma ihtiyacı olduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın daha alacak çok yolu olduğuna inanıyoruz"

Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'in, "Bugün dünyada her gün en az 96 bin yeni konuta ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu" ifade ettiğini hatırlattı.

Kurum, "Bu gerçekten hareketle dünyanın daha alacak çok yolu olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak, milletimizin barınma ihtiyacına verdiğimiz kalıcı çözümler ve cevaplarla; dünyanın doğusundan batısına her yerinde ürettiğimiz sağlıklı yuvalarla, tüm dostlarımıza örnek olacak bir iddiayı taşıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Biz, hemen hemen her yıl; sıklığı ve şiddeti artarak devam eden deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlere maruz kalan bir ülkeyiz. Buna rağmen çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza yeni konutlarını, yuvalarını teslim eden çok özel bir devlet tecrübesine de sahibiz. Bu tecrübeyi, bütün dünyaya sunabileceğimizi de buradan ifade ediyorum." diye konuştu.

"1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik"

Kurum, "Bu kapsamda TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, deyim yerindeyse bu darboğaz günlerinden bile, milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye, dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünya mazlumlarını ve gönül coğrafyamızı da bu noktada destekledik, destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz kentlerimizin geleceğini dönüştürmeliyiz"

DHA'nın aktarımına göre; Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ise yaptığı konuşmada, "Kalbi duygularla Türk hükümetine, Balıkesir Belediyesine teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan'a da destekleri için teşekkür ediyorum. Bu gün, kentlerin, insan yerleşimlerin ve şehirlerin dünyanın dört bir yanında barınma hakkının en iyi şekilde muhafaza edilmesi için gösterilmesi gereken gayretleri ifade eden, şehirlerin dönüşümcü gücünü kutluyoruz. Biz kentlerimizin geleceğini dönüştürmeliyiz.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentleşme büyük eğilim olarak görülmektedir. Bu da fırsatları ve zorlukları bir arada insanlara sunmaktadır. Kentler, ekonominin ve kalkınmanın merkezidir ancak hızlı kentleşme ile birlikte problemler ortaya çıkabilir. Sürdürülebilir kentleşmeyi, küresel kalkınmanın kilit önceliklerinden biri olarak değerlendirmelidir." şeklinde konuştu.