Murat Kurum: Beykoz’da 23 mahallemizin imar planı onaylandı İstanbul Beykoz'da Giresunlularla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, "Sözümüzü tuttuk. Toplamda 90 milyon metrekare alanda 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı" dedi.

DHA

Seçim sürecinde yoğun bir programı bulunan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Megakent'in ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, yoğun ilgi görüyor.

Beykoz Belediye binası önünde, Giresunlularla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Giresunlulara ve Beykoz’da oturanlara çeşitli müjdeler verdi.

"Aşkla azimle kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bereketli ve değerli bir şehre, Giresun'a, Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun nerede Giresunlu kardeşlerimizin bir ihtiyacı varsa biz hep orada olduk. Bugüne kadar Piraziz’ten Doğankent’e, Bereli'den Tirebolu'ya, Bulancak’tan Eynesil’e kadar Giresunumuzun dört bir yanına hizmet ettik.



Eser verdik. Görelemizde yine hizmetlerimizi yaptık. Bugün sadece bizim bakanlığımız Giresun'umuzda, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1.5 milyar liralık 24 projemizle aşkla, azimle, kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz.

"Giresun'a 1550 konut inşa edeceğiz"

Giresun’da TOKİ ile harıl harıl çalıştıklarının altını çizen Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik. Donatıları, yeşil alanları, okulları, parklarıyla Giresunlu kardeşlerimize teslim ettik. Ama durmak yok. Yine devam ediyoruz. TOKİ’mizle 619 konutumuzun, köy evlerimizin yapımını da aşkla, sevdayla devam ettiriyoruz.



Dediler ki ‘tamam bu konutları yaptınız ama ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsa projesini Giresun'a da yapacak mısınız?’ Yapmaz mıyız? Giresun'a da bu proje kapsamında bin 550 konut inşa edeceğiz. Kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye yine 2 bin konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunacağız.

"52 bin metrekare 2 millet bahçesini Giresun'a hediye ediyoruz"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

Giresun’a yeşili katmak için de 52 bin metrekare 2 millet bahçesini, Giresunumuza Bulancak'a armağan ediyoruz. Bulancak Millet Bahçemizi, Giresun'un hemen girişinde Selahattin Camii'nin yanındaki bütün çarpık binaları kaldırdık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Şanlı Giresun'a girerken bahçelerin, parkların içinden girsin dedik.



Ve orayı bir millet bahçesine çevirdik. İçinde kütüphanesi kıraathanesi, otoparkı, camimize gelen kardeşlerimizin araçlarını bırakacakları otoparkına kadar her yeri düzenledik. Şimdi yine Giresunsporumuzun yeni stadını tamamladık, hizmete açtık.

"Giresun Kültür Evi yapıyoruz"

Giresun Federasyonu’nun Beykoz'da 60 bin metrekarelik bir yeri olduğunu belirten Bakan Kurum, “Bizden bu alana Giresunlu kardeşlerimiz için ‘bir Giresun Kültür Evi istiyoruz’ dediler. ‘Ailelerimizle piknik yapalım, o regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz’ dediler. Şimdi sözümüzü veriyoruz. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evini yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız. Orada hem Giresun hem de Beykozlu kardeşlerim gezmeye gelip güzelliklerinden istifade edecek. Buranın ismi Giresunlu kahramanlarımızın ismi olacak. Giresun 42’nci ve 47’nci Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele alanı olacak" şeklinde konuştu.

"23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı"

Bakan Kurum son olarak şunları söyledi: