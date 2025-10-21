Murat Kurum: Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 11 Kasım’da fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı yazında, birçok kentte orman yangılarıyla mücadele edildi.

Ekipler ve gönüllü vatandaşların özverili çalışmasıyla üstesinden gelinen alevler, ormanlara büyük çapta hasar verdi.

'YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ' BAŞLATILDI

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önderliğinde yeni bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağaçlandırma çalışması yapılarak ormanlara can suyu olması için 'Yeşil Vatan Seferberliği' başlatıldığını duyurdu.

MURAT KURUM'DAN ÇAĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bir çağrıda bulundu.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"SEN DE YEŞİL VATAN İÇİN ADIM AT"