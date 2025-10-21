Murat Kurum: Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 11 Kasım’da fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz

- Çevre Bakanı Murat Kurum, 11 Kasım'da fidan dikileceğini duyurdu.
- Bu etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeşil Vatan Seferberliği' çağrısıyla başladı.
- Amaç, orman yangınları sonrası zarar gören alanlara ağaç dikerek doğayı canlandırmak.
2025 yılı yazında, birçok kentte orman yangılarıyla mücadele edildi.
Ekipler ve gönüllü vatandaşların özverili çalışmasıyla üstesinden gelinen alevler, ormanlara büyük çapta hasar verdi.
'YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ' BAŞLATILDI
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önderliğinde yeni bir çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağaçlandırma çalışması yapılarak ormanlara can suyu olması için 'Yeşil Vatan Seferberliği' başlatıldığını duyurdu.
MURAT KURUM'DAN ÇAĞRI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bir çağrıda bulundu.
Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
"SEN DE YEŞİL VATAN İÇİN ADIM AT"
Yeşil Vatan Seferberliği’nde yerimizi aldık, fidanımızı sahiplendik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 11 Kasım’da fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz.
Sen de Yeşil Vatan için bir adım at.