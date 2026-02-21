MSB'den "Steadfast Dart 2026" tatbikatının seçkin gözlemci gününe ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı fiili tatbikatı olarak Almanya'daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Steadfast Dart 2026" tatbikatının seçkin gözlemci gününe ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçkin gözlemci gününden görüntülere de yer verildi.

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı.

Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi." ifadelerine yer verdi.