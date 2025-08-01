Murat Kurum: Hatay'da 68 bin 406 konut teslim edildi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yaraları, devletimizin kesintisiz çabalarıyla sarılmaya devam ediyor.

Her an sahada olan devlet eli, bölgedeki yeniden inşa sürecinde büyük bir özveriyle çalıştı.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni yuvalarına kavuşmaları için bizzat sahada bulundu.

HATAY'I ZİYARET ETTİ

Deprem konutlarının inşası ve teslimi süreçleriyle yakından ilgilenen Bakan Murat Kurum, son gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Hatay’a gitti.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, depremden etkilenen 11 ilde 250 bini aşan konut tesliminin tamamlandığını ve Hatay’da ise 68 bin 406 konutu hak sahiplerine ulaştırdıklarını duyurdu.

Antakya’da sembol bir mekan olan Atatürk Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehrin ticari, sosyal ve kültürel değerlerini yeniden canlandırma sürecini anlattı.

YIL SONUNA KADAR 450 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Bağımsızlık sembolü meclis binasının hızlı bir şekilde inşa edildiğini vurgulayan Bakan, tarihi Hatay bölgesindeki camiler, hanlar, hamamlar ve kiliselerin aslına uygun şekilde restore edildiğini ifade etti.

Bakan Kurum, zemin problemlerine rağmen vatandaşları mağdur etmeden süreci sürdürdüklerini vurguladı.

“Asi Nehri çevresini, çocuklarıyla, aileleriyle huzurlu vakit geçirebilecekleri devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz.” diyen Kurum, yıl sonuna kadar 450 bin konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konuşmasından dikkat çeken satır başları ise şöyle:

"SADECE KONUT DEĞİL, YAŞAM ALANI İNŞA ETMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

"İnşallah yıl sonu geldiğinde burada büyük bir coşku içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Hataylı depremzede kardeşlerimizin coşkusuyla, burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Atatürk Caddesi'nde tarihi meclis binamızın hemen yanında, uzun çarşımızın hemen dibinde, Asi Nehri kenarında büyük bir coşkuyla 450 bin konutun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Gördüğünüz gibi Atatürk Caddesi artık bitme aşamasına geldi. Burada esnafımızla, vatandaşımızla, buradaki yürüyüş yolları ile birlikte inşallah yeni yaşam alanını, Antakya'mızı Hatay'ımıza kazandırmış olacağız ve sadece burada konutlarımızı değil, bir yaşam alanını inşa etmeye gayret gösteriyoruz.

Alışveriş mekanları değil aynı zamanda burada kardeşliğin, hatıraların yeniden canlandığı Atatürk Caddesi'ni milletimize armağan ediyoruz.

DEV ATIKSU TÜNELİ TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Tabii sadece bu işlerle değil, burada vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarını da hep birlikte gayret gösteriyoruz. Atatürk Parkımızı da genişletme çalışmaları kapsamında 140 bin metrekarelik bir alanı, parkımızı Hatay ile kazandırıyoruz ve Hatay'ın nefes alanı olarak burayı da tasarlıyoruz.

Tabii Antakya ve Defne de biliyorsunuz. Bir taraftan da bu üstyapı işlerinin dışında altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Burada kanalizasyonla, içme suyuyla, atık su tesisleriyle birlikte Dev Atıksu Tüneli'ni inşa ediyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk.

"6 ŞUBAT'TA TÜM TÜRKİYE'YE BİR SÖZ VERDİK"

Bu tünel ve büyük çapta inşa ettiğimiz ileri biyolojik arıtma tesisi ile birlikte Antakya ve Defne'nin bütün atık su arıtma tesisi çevreye zarar vermeden, Asi Nehri bize zarar vermeden arıtmış olacağız ve burada yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın da bu hizmetleri en güzel, en sağlıklı bir şekilde almasını ve geleceğe emin adımlarla akmasını sağlamış olacağız.

Bize sadece beton yapıyorsunuz diyenler bunu görmez ama biz yine söyleyelim tabii. Hatay'ımızın eşsiz doğasına, kuşlarına, yaşam alanlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Biz 6 Şubat'ta Hatay'a bir söz verdik. Tüm Türkiye'ye bir söz verdik. Buradaki tarihi dokuyu koruyacağız dedik. Buradaki doğal güzellikleri koruyacağız dedik.

"HATAY'DA 68 BİN 406 KONUT TESLİM EDİLDİ"

1 milyon insanımızın sağlığını güvence altına alacağız.

Asrın felaketinde en ağır yarayı alan Hatay, şu an ayağa kalkışın dirilişin simgesi oldu. Devlet-millet el ele vererek en zoru başardık.

68 bin 406 konutu Hataylı kardeşlerimize teslim etmiş olduk.

11 İLDE 250 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

11 ilimizde 250 bin konutumuzun teslimini yapmıştık. 1 ay içinde 350 bin konutumuzun teslimini Malatya'da teslim etmiş olacağız.

11 ilde 450 bin iş yeri ve konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Biz depremzede kardeşlerimizle 11 ili el el vererek buraları ayağa kaldıracağız. Yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde sadece sıcak yuvalarda yazılan hikayeleri duyacağız. Biz susacağız, eserlerimiz konuşacak."