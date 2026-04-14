Murat Kurum: Türkiye iklim diplomasisinde oyun kurucu bir güce dönüşmüştür

Ankara'da İklim Değişikliği ve Çevre Programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan COP31'e değinen Bakan Kurum, "Ülkemiz iklim diplomasisinde oyun kurucu bir güce dönüşmüştür." dedi.

Su ve gıda güvenliğine ilişkin konuşan Kurum, bunun bir 'ekolojik beka' meselesi olduğunu söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte önemli bir çevre girişimine dönüştüğünü belirterek, "Al-kullan-at anlayışıyla kurulan israf düzeni yerine atığın enerjiye ve ham maddeye dönüştüğü döngüsel bir ekonomik modeli tüm dünyaya teklif ediyoruz. Yeşil sanayileşme ve enerji bağımsızlığı bu sürecin önemli başlıkları olacak." ifadelerini kullandı.

İKLİM DİPLOMASİSİNDE OYUN KURUCU TÜRKİYE

Bakan Kurum, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Türk diplomasisi küresel iklim masalarında etkisizdi. Bugün Türkiye'nin iklim diplomasisindeki aksiyonları oyun kurucu bir güce dönüşmüştür. 196 ülkenin ülkemize geleceği COP31'e ev sahipliği yapacağız."

GELECEĞİN ÇATIŞMA ALANI: SU VE GIDA GÜVENLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde bir hocamız, 'Gıda ve su güvenliği bir çatışma alanı haline gelecektir' tespitini yaptı.



Bugün suyun bir savaş unsuru haline dönüştüğünü görüyoruz. Suyuna hakim olan ülkeler geleceğin oyun kurucuları olacaktır.



Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji krizini tetikliyor. Asimetrik çalışmalar petroldeki istikrarsızlığı artırıyor.



Bu ekolojik bir beka meselesidir. Her ülkenin kendi kendine yetmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

COP31 VE BÖLGESEL İSTİKRAR STRATEJİSİ

"Biz bu durumu bir eylem planına dönüştürmek zorundayız. COP31'de en çok dikkat çekeceğimiz konular su ve gıda güvenliği olacaktır. Bölgesel istikrarın anahtarının su olacağı bir döneme doğru ilerliyoruz."