Murat Kurum: İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız

DHA

Seçim sürecinde yoğun bir programı bulunan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Megakent'in ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, yoğun ilgi görüyor.

Bakan Kurum, bugün Üsküdar'daydı.

Yavuztürk Mahallesi'ndeki mitingde konuşan Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamalarında kentsel dönüşüme vurgu yaptı.

"Biz bu aziz şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına her daim aşkla hizmet ettik" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehirlerin şahı, şehirlerin sultanı İstanbul'umuza hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur. 21 yılda bu kutlu şehri dev eserlerle, büyük hizmetlerle taçlandırdık. 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 700 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki İstanbul'a kazandırdığımız eserleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'güvenli konutlar, huzurlu yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk yüzyılın dönüşümü', 'yarısı bizden, yarısı devletten' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde; toplam 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız ne biliyor musunuz? Tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor. Sizlere, Üsküdarlı kardeşlerimize geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. Bu şehrin hangi ilçesinde, hangi sokağında, hangi caddesinde olursa olsun tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üsküdar demek güven, huzur, mutluluk demektir. Buraya her gelişimizde, mutlu olduk. Bizlere gönlünüzü açtınız, misafir ettiniz. Bizleri muhabbetle kucakladınız.



Biz de sayın cumhurbaşkanımızın komşularına, siz kıymetli Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmekten, her zaman onur duyduk, 2016 yılında Üsküdar'ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını yaptık. Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük. Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Şu an kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz. Çok hissedarlı, büyük yüz ölçüme sahip parselleri küçültüyoruz. Bu kapsamda Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil ettiğimiz Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz.