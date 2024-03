ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Konuşmasına ‘’Türkiye’nin en büyük teknoparkı ve bilim merkezinin, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezinin, Terminal İstanbul Projemizin Tanıtım Toplantısı için bir aradayız.’’ sözleriyle başlayan Kurum, projenin hayata geçtiğinde genç girişimcilerin mekânı haline geleceğini ve İstanbul’un üreten gücünü bir araya toplayacağını belirtti.

"Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, adeta altın çağını yaşıyor"

Teknoparklara ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarına çok yoğun ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum şunları söyledi:

"KAAN’ımız, İHA ve SİHA’larımız, GÖK VATAN’ımızda bizi gururlandırıyor"

Savunma sanayi alanındaki yatırımlardan örnekler veren Kurum şöyle konuştu:

İşte Türk mühendislik harikası KAAN’ımız, İHA ve SİHA’larımız, Bayraktar’ımız, süzüldüğü göklerde, GÖK VATAN’ımızda bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu’muz, MAVİ VATAN’ımızda bayrağımızı dalgalandırıyor. TOGG’umuz VATAN’ımızın her karışında göğsümüzü kabartıyor. Ben bizlere bu gururu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milyonlardan oluşan Teknofest nesliyle Türkiye’yi geleceğe hazırlayan Selçuk Bayraktar’a ve tüm genç mühendislerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

"2030 yılına kadar, İstanbul’umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız"

Terminal İstanbul Projesinin önemine değinen Kurum konuşmasını şu şekide sürdürdü:

Buradaki terminal binalarını, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin olduğu alanları, teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceklerini söyleyen Kurum, Teknopark ve Bilim-Toplum alanlarını süratle inşa edeceklerini belirtti.

"Bilim merkezimizi kuracağız"

Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde kuracakları yeni paylaşımlı ofisleri birer kuluçka merkezine dönüştüreceklerine dikkat çekti.

"Terminal İstanbul’u, bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline getirecek, 39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz. Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul’un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte geliştireceğiz. İstanbul’un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojilerini burada geliştirecek, İstanbul’un hizmetine sunacağız." şeklinde konuşan Murat Kurum şöyle devam etti:

Bilim Merkezimizi kuracağız. Burası, bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak. Çocuk Üniversitemiz, geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl 1000 öğrencimize eğitim fırsatı vereceğiz. Deneyap Atölyelerimizde, her yıl ortaokul ve lisede okuyan 1500 yavrumuzun, teknoloji üretme becerisini burada geliştireceğiz.