İHA

Yerel seçim için takvim işliyor...

Türkiye, 31 Mart günü yerel seçimler için sandık başına giderek iradesini kullanacak.

Bu süreçte büyük önem taşıyan İstabul'da çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Şantiyesi'ni ziyaret ederek, şantiyede çalışanlarla sohbet etti.

Hemen hemen her gün ilçeleri gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, şantiye ziyareti sırasında basın mansuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gittiğimiz her ilçede vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ne sorunu var diye onları dinliyoruz"

Murat Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Aday olduğumuz günden bu yana sadece İstanbul diyerek ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz her ilçede de vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ne sorunu var diye onları dinliyoruz.



Not alıyoruz. Ve hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bugün de Beyoğlu’muzdayız. Beyoğlu’nda hızlı, yerinde, gönüllü anlayışıyla yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesinin dibindeyiz. Beyoğlu’muz bu manada İstanbul’da dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerimizden bir tanesi.



Şu anda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapmış olduğu Beyoğlu Kentsel Dönüşüm şantiyesindeyiz. Bizi bu şantiyelerde çok göreceksiniz. Biz hep şantiyelerde milletimizin sorunlarını aynı burada olduğu gibi çözerken göreceksiniz.



Ben her şeyden önce Bakanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, buradaki mimarlarımıza, mühendislerimize, emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve güvendikleri için İstanbullulara çok teşekkür ediyorum.