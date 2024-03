İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bakırköy’de düzenlenen Konya Hemşerileri Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda Kurum’a eşi Şengül Kurum da eşlik etti.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, sanatçılar belediye başkanları, ilçe başkanlarız STK üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konyalılarla buluştu: Misket oynamayı da ihmal etmedi

Kurum ile Konya Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı sahnede misket oynadı.

Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şu şekilde konuştu:

“Bugün bizleri bir araya getiren en önemli husus birlik ve beraberlik duygumuzdur. Konya’mız Sultan Veled’in ifadesiyle bütün yıldızların başındaki ay gibi parlayan, tarihiyle kültürüyle ve gönülleri ihya eden iklimiyle eşi benzeri olmayan bir şehir. Kardeşliğin en güzel haline Konya’da şahit oluyoruz. Her şartta, her şartta dayanışmanın, birlik ve beraberliği en güzel örnekleri Konya’da sergileniyor. Hazreti Mevlana’nın ‘Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz’ biz sözleriyle buyurduğu gibi Konya’nın her bir karışına sevgi, hoşgörü ve kardeşlik tohumları ektik. Aramızdaki hemşeriliği böyle filizlendirdik. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyoruz.