Murat Kurum: Mavi bizim umudumuzdur, su medeniyetimizdir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi New York'un önemli sanatsal etkinliklerinin yapıldığı Guastavino's'ta düzenlendi.

Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.

"MAVİNİN FARKINDA MISIN?"

Sergide 'Mavinin Farkında Mısın?' (Are You Blue Aware?) teması ile suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserler yer aldı.

Türkiye'nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi’nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları anlatıldı.

Katılımcıların 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması için özel bir bölümün ayrıldığı sergide, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, katılımcıları ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na davet etti.

"DÜNYAMIZ İKLİM KRİZİNİN AĞIR İMTİHANLARINDAN GEÇMEKTE"

'Mavinin Farkında Mısın?' temalı serginin açılışında konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi ile çevreyi korumaya yönelik küresel bir adım attığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Bugün insanlığın tek yuvası ve ortak evi olan dünyamız; iklim krizinin ağır imtihanlarından geçmektedir. Türkiye, iklim krizine dair çözümleri ve özellikle de Sıfır Atık Hareketiyle; doğaya ve insana saygısını göstermekte, sorumluluklarını harfiyen yerine getirmektedir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla hayat bulan bu hareket, bize şunu göstermektedir.



Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde, sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz; bir balığın hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda, sadece bir fidan yeşertmiyoruz; bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. İşte Sıfır Atık Mavi Sergimizi, bu anlayışla, bu içerikle, bu duruşla açtık.

"DENİZLERİMİZİN, GÖLLERİMİZİN, OKYANUSLARIMIZIN HİKAYESİNİ ANLATIYORUZ"

Bu serginin 'Sıfır Atık Mavisi' temasıyla su kaynaklarının korunmasına vurgu yaptığını belirten Bakan Kurum, şu sözleri kullandı:

Sergimizde sanatın diliyle, doğanın sesini yükseltiyoruz. Denizlerimizin, göllerimizin, okyanuslarımızın hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki her eser; bize şunu fısıldıyor: Mavi, bizim umudumuzdur; su, bizim medeniyetimizdir. Türk-İslam kültürümüzde su demek; sadece bir içecek değil, bereket, arınma, yeniden doğuş demektir. Anadolu’nun çeşmelerinde, camilerimizin şadırvanlarında, Dede Korkut hikayelerinde su, hep birleştirici bir güç olmuştur. Ama maalesef bugün, o masmavi denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslarımız alarm veriyor. Her yıl milyonlarca ton plastik, sularımıza karışıyor.

"SIFIR ATIK HAREKETİ'NDE YENİ BİR DÖNEME DAHA GİRDİK"

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin su kaynaklarına yönelik eylem planlarını hayata geçirdiği Sıfır Atık Mavi ve tek kullanımlık içecek atıklarının dönüşümünü sağlayan Depozito Yönetim Sistemi ile güçlendiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilim insanları 2050 yılına geldiğimizde denizlerimizde balıklardan çok plastik olacak uyarısını yapıyor. 4 milyar insan su kıtlığı çekiyor. Gezegenimizin can damarı mercan resiflerimiz birer birer yok oluyor. Ortak evimizin yaşadığı bu olumsuz ve üzücü durumlara karşı Türkiye, tek bir an bile durmuyor. 2017’de Sıfır Atık Hareketi'ni Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattık. Aslında bugün sergisini yaptığımız ‘Sıfır Atık Mavi' Projesi'ni 2019'da başlattık.

Denizlerimizi göllerimizi koruma seferberliğini başlattık. Yaptığımız tüm projelerimizi 'Sıfır Atık' anlayışıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık, binlerce ton atığı geri dönüştürdük. Sıfır Atık Hareketi’nde şimdi yeni bir döneme daha girdik. Ulusal Depozito Yönetim Sistemini pilot illerimizde tamamladık. İnşallah 2026 yılında, ülkemizin her yerinde depozito uygulamasına geçeceğiz, doğamızı korumaya, ekonomimize katkı vermeye en güçlü şekilde devam edeceğiz."

"300 BİN YENİ YUVAYI SIFIR ATIK PRENSİPLERİNE UYGUN İNŞA ETTİK"

Afetlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında da çevre dostu yaklaşımı esas aldıklarını dile getiren Kurum, "Yapmış olduğumuz bu projelerin her noktasında yine 300 bin yuvayı inşa ederken 'Sıfır Atık' prensiplerine uygun bir şekilde hem çevreye hem de iklime duyarlı bir şekilde inşa ettik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÖLLERDEKİ ÖRNEK PROJELERİ

Bakan Kurum konuşmasında sergide de yer alan Türkiye'nin su kaynaklarına yönelik projelere değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nü -ki o gün bu projeyi başlattığımızda yapılmaması adına her türlü gayretleri gösterenlere rağmen- Salda'mıza, o güzel turkuaz gölümüze can verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle beraber Avrupa'nın en kapsamlı, en büyük çevre projelerinden birini yaparak binlerce ton dip çamurunu Marmara Denizi'nin dibinden çıkardık ve müsilajla mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Marmara Denizi'ni yine yaptığımız projelerle denizin dibinde saatte 6 litre deniz suyunu temizleyen pina midyelerinin popülasyonunu da artırdık. İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen de 'dünyanın nazar boncuğu' dediğimiz Meke Gölü'müzü Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz atık su arıtma tesisiyle -ki atık su arıtma tesisinden arıttığımız suları Meke Gölü'ne vereceğiz- mavisiyle, yeşiliyle inşallah eski güzelliğine kavuşturacağız.

Yine bir yandan Van Gölü'müzde dip çamuru temizliğiyle canlı yaşamını korurken diğer yandan da Eğirdir'de yine gölümüzün yüzey temizliğini tamamladık ve dip çamuru temizliği için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında teknelerin deniz yaşamına zarar vermelerini önlemek için birçok koy ve kıyımızda MAPA Şamandıra uygulamamızı hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda hem deniz canlılarını hem de kültürel varlıklarımızı korumaya gayret gösteriyoruz."

'BUZUL TÜNELİ', 'MAVİNİN FARKINDA MISIN' ALANI

Serginin girişinde 'Buzul Tüneli' ile küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekildi.

Are You Blue Aware-Mavinin Farkında Mısın' alanı ile deniz kirliliğini Sıfır Atık bilinciyle önlemeyi hatırlatan içerikler sunuldu.

Tek kullanımlık atıkların mavi yaşamı nasıl tehdit ettiği sergilenen eserlerle hatırlatıldı.

Sergide Ali Saran'ın 'Sound of Water' adlı eseri, rebab, kanun, ney, ud ve vurmalılarla icra edildi.

'Su Medeniyeti' bölümünde Mimar Sinan'ın su kemerleri, Fuzuli'nin Su Kasidesi, Türk hamam kültürü, çeşme kitabeleri ve Ayazma geleneği örneklerle sunuldu.

ANADOLU'NUN SU MOTİFLERİ

'Cam Enstalasyon Alanı'nda Taha Baydar'ın 'Nefes' adlı geri dönüşüm camlardan üretilmiş eserleri yer aldı.

Her formun bir damlayı temsil ettiği 41 parçadan oluşan çalışmada pina midyeleri için sembolik yaşam alanı oluşturuldu.

'Ebru Sanat Alanı'nda ise sanatçı Garip Ay'ın çalışmaları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Sergide sanatçı Gökhan Doğan'ın deniz çayırları temalı dijital enstalasyonu katılımcılara sunuldu.

'Anadolu Motifleri' bölümünde ise Anadolu'nun su ve denizle ilişkili motifleri yapay zeka ile yeniden üretilip dijital olarak sunuldu.

'Damla Damla' Sergisi, suyun yaşam kaynağı olduğunu ve korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.