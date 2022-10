Haberler

Murat Kurum: Muhalefetin her şeyi algı ve yalan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira.” dedi.