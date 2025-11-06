Murat Kurum paylaştı: 500 bin sosyal konut projesine başvuruda yeni detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı.

Milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Hangi ilde kaç konut yapılacağını ve evlerin nasıl olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2027'de de teslim edileceğini söyledi.

Herkesin heyecanla beklediği projeye dair başvuruların yeni bir detayı daha paylaşıldı.

MURAT KURUM, BAŞVURU DETAYINI PAYLAŞTI

Projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

500 bin sosyal konut projesinin başvuruları, ilk gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurumsal hesabından paylaşılan başvuru detayını yeniden kendi X hesabı üzerinden yayınladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Paylaşılan başvuru detayları şöyle;

Başvuruların ilk günü yani 10 Kasım'da TC kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar,

İkinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar,

Üçüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "4" olan vatandaşlar,

Dördüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "6" olan vatandaşlar,

Beşinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

NE ZAMAN SONA ERECEK

Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde ise sona erecek. O tarihe kadar başvuru sistemi, tüm vatandaşlara açık olacak.