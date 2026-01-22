Murat Kurum: TOKİ şu ana kadar 1 milyon 750 bin konutu hizmete sundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Derya Yanık toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK FİRMASI LİSTESİ'NDE DÜNYA 2.'SİYİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, barınma konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında Komisyona bilgi verdi.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Milletimizin ev sahipliği oranını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef için de gerek sosyal konut gerekse diğer tüm enstrümanları kullanarak adımlarımızı atıyoruz.



Bu noktada inşaat sektörümüzün dünyadaki yerini vurgulamam lazım. Türk müteahhitlerimiz 137 ülkede faaliyet gösteriyor. Daha da önemlisi 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde 45 firmamız ile dünya 2.'siyiz.

"MİLLETİMİZLE EL ELE AFETE UĞRAYAN ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK"

Bu gücümüzü sahada da etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugüne kadar her afette devletimiz yaraları sarmak için hızla gereken her şeyi yapmış, mhizmeilletimizle el ele afete uğrayan şehirlerimizi ayağa kaldırmıştır.



Elazığ, Malatya, İzmir ve Düzce'deki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon'daki sellerde kısa sürede aksiyon aldık, 47 bin afet konutunu sosyal donatılarıyla tamamladık.

"ŞU ANA KADAR 26 İLDE 96 BİN 272 HAK SAHİBİNİ BELİRLEDİK"

Sosyal devlet anlayışıyla şimdiye kadar TOKİ'nin 1 milyon 750 bin sosyal konutu hizmete sunduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

Son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutla sosyal konut alanında bir devrim yapıyoruz. 500 bin sosyal konutumuzu, yine devletimizin gururu TOKİ 81 ilimizde inşa edecek.



Milletimiz projemize inandı, devletimize güvendi ve 5 milyondan fazla geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekmeye başladık.



Şu ana kadar 26 ilde 96 bin 272 hak sahibini belirledik. Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak, 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız.

"VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE BÜTÜNCÜL BİR ÇÖZÜM SUNUYORUZ"

Yüzyılın Konut Projesi'nde bütüncül bir anlayışla çalışıyor, yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil, altyapısı tamamlanmış, çevresiyle uyumlu ve yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanları olarak tasarlıyor ve vatandaşlarımızın beklentilerine bütüncül bir çözüm sunuyoruz.



Yine proje kapsamında planlanan mahalle kültürünü yaşatacağımız 500 mahalle konağımızda anaokulları, el sanatları üretim merkezi, spor salonları, misafirhaneler, camiler de inşa ediyoruz.

"YÜKSEK KİRALAR VE HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI ÖNLEM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin konut üretiminde güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Kurum, şunları söyledi: