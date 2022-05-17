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Murat Kurum'dan CHP'ye: Dikili bir tane ağaçları yok

Murat Kurum'dan CHP'ye: Dikili bir tane ağaçları yok

CHP'nin Atatürk Havalimanı eleştirilerine yanıt veren Bakan Kurum, "Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok" dedi.