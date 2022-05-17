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    Murat Kurum'dan CHP'ye: Dikili bir tane ağaçları yok

    CHP'nin Atatürk Havalimanı eleştirilerine yanıt veren Bakan Kurum, "Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok" dedi.
    • 17.05.2022 - 10:49
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    Murat Kurum'dan CHP'ye: Dikili bir tane ağaçları yok

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    CHP'ye yönelik ifadeler kullanan Bakan Kurum, "Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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