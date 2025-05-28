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Haber Merkezi

Uzun yıllar terörle anılan Mardin, tekrar ayağa kalkıyor....

2015-2016 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan hendek olayları, özellikle Nusaybin gibi bazı ilçelerde ağır yıkımlara neden oldu.

PKK’lı teröristler tarafından bazı mahallelerde kazılan hendekler ve barikatlar nedeniyle yoğun çatışmalar yaşandı.

Bu süreçte halk evlerini terk etmek zorunda kaldı, birçok bina kullanılamaz hale geldi, bazı vatandaşlar ise hayatını kaybetti.

NUSAYBİN YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesiyle hendekler kapatıldı, terör örgütü bölgeden temizlendi.

Şimdi ise Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda atılan başarılı adımların da desteği ile Nusaybin bölgesi yeniden inşa ediliyor.

Bölgede kapsamlı bir çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile harekete geçti

5 BİN KONUT SAHİPLERİNE TESPİT EDİLDİ

Yıkılan binaların tespitinin ardından güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla planlamalar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, Nusaybin ilçesi de adeta baştan inşa edildi.

Terörün izlerinin silindiği ilçede, 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.

Deprem yönetmeliğine uygun, yöresel mimari baz alınarak yeniden inşa edilen konutlar ve iş merkezi ile ilçenin silüeti özüne kavuşturuldu. İlçede altyapı yenilendi, yeşil alanlar oluşturuldu, oyun parkları ve sahalarıyla sosyal tesisler inşa edildi.

"NUSAYBİN BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nusaybin’deki çalışmalara dikkat çekerek, “Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLİĞİMİZİN SEMBOLÜ"

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor.

Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık.

Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür."

"NUSAYBİN HALKI ÇOK EZİYET ÇEKTİ"

Hak sahiplerinden Faysal Özçelik, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Nusaybin halkı o zamanlar çok eziyet çekti. Yıkım oldu, perişan olduk. Göç ettik yani. Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan müdürler, komisyonlar gelip tespit yaptılar. Bizi mağdur etmediler. Kimi toprağını aldı, kimi bağ-bahçesini.

Mesela Midyat’ta oturanlara kira yardımı yapıldı. Biz köyde kalıyoruz, oğlanlarımıza, gelinlerimize evler verdik. Çocuk parkları yaptılar. Evler sağlam, burası şahane. İçinde her şey var; internet, doğalgaz. Halk faydalanıyor. Kötü günler geçti, güzel günler geldi. Şimdi çok memnunuz."

Faysal Özçelik’in gelini Halime Özçelik de, “Önceden odun sobası yakıyorduk, burada klima var.” diyerek yeni konutların sunduğu imkanları anlattı.

"BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ"

Özçelik, yeni yapılan parkta Kocaeli'nden getirilen ağaçların dikildiğine dikkat çekerek, "Ağaçlar oradan geliyor, buraya dikiliyor. Bizim buralar ağaçsızdır. O ağaç sizindir, benimdir, bizimdir. Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz. Ben bir gazi çocuğuyum. Babam Kıbrıs'ı aldı, dedem Çanakkale'yi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Bir diğer hak sahibi Kelyp Aydın ise “170 metrekarelik de var, 90 metrekarelik de. Depreme karşı çok sağlam binalar. Bazı arkadaşlar dükkan açmış, iş kurmuş. Gelişme var burada.” sözleriyle yapılan konutların bölgeye ekonomik canlılık da kattığını ifade etti.