DEM Partili Buldan ve Sancar, Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Ankara'da yoğun diplomasi...

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

İki vekil, ilk olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kabul edildi.

"NAZİK ZİYARETLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik.

Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İKİNCİ ZİYARET AKIN GÜRLEK'E YAPILDI

İkilinin bir sonraki durağı ise Adalet Bakanlığı oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pervin Buldan ile Mithat Sancar ile görüştü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINDI

Bakan Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eş güdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.



Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir.