DMM'den uyarı: Yapay zeka destekli sahte içeriklere itibar etmeyin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde Orta Doğu'daki kritik gelişmelerle birlikte Türkiye'nin huzurunu, milli güvenliğini ve toplumsal birliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını açıkladı.

DMM, özellikle yapay zeka teknolojileriyle üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri üzerinden kamuoyunda algı operasyonları yürütüldüğünü ve toplumsal hassasiyetlerin manipüle edilmeye çalışıldığını belirtti.

"BU MANİPÜLASYONLARA KARŞI SAĞDUYUNUN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Provokatif amaçlarla sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu tür içeriklere karşı vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şu çağrılar yer aldı:

Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi,



Kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki uyandırmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması,



Teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin birer 'psikolojik harekat' unsuru olduğunun unutulmaması ve bu manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması.