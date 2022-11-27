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    Mustafa Sarıgül ile Van Teşkilat Başkanı arasında üye diyaloğu

    Parti çalışmalarına katılmak üzere Van'a gelen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül ile partisinin Van Teşkilat Başkanı arasında yaşanan üye tartışması kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 13:20
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    Mustafa Sarıgül ile Van Teşkilat Başkanı arasında üye diyaloğu

    Ülke olarak seçim sürecine adım adım yaklaşılırken siyasi partilerde il ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

    Mustafa Sargül, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Basın toplantısının ardından Mustafa Sarıgül ile partisinin Van Teşkilat Başkanı arasında yaşanan diyalog kameralara yansıdı.

    Üye rakamlarını yetersiz buldu

    Üye rakamları için bilgilendirmede bulunan başkana, Mustafa Sarıgül sayıları yetersiz bulduğu için tepki gösterdi.

    "Koca Van’da bin tane üye vermeye sıkılmıyor musun"

    Parti mensuplarının yanında teşkilat başkanına çıkışan Mustafa Sarıgül, "Nedir bunlar teşkilat başkanı, koca Van’da bin tane üye vermeye sıkılmıyor musun. Senden çok rica ediyorum ben Van’a geldiğim zaman teşkilat başkanı bin değil 10 binden bahsetmelisin." dedi.

    Mustafa Sarıgül ile Van Teşkilat Başkanı arasında üye diyaloğu #1

    "Sıfırları çoğaltacaksın bu üye sayısını 10 bine çıkaracaksın"

    "Bunu şimdilik ayıp olmasın diye alıyorum ama biraz da emek harcaman lazım." diyen TDP lideri Sarıgül, "Koca Van’da tavuk suyu içen Allah’a bakar, yerin dibine girmeyesin boynun kopmasın, çok yaşayasın. Koca Van’da bin tane üye veriyorsun genel başkana o zaman ne yapacaksın sıfırları çoğaltacaksın bu üye sayısını 10 bine çıkaracaksın." ifadelerini kullandı.

    Daha sonra Mustafa Sarıgül, teşkilat başkanının göğsüne vurarak başarılar diledi.

    Mustafa Sarıgül ile Van Teşkilat Başkanı arasında üye diyaloğu #2


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