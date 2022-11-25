Mustafa Şen: AK Parti'nin oy oranının yüzde 41-42 civarında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 3-5 ay önce partisinin oy oranının yüzde 34'e kadar düştüğünü söyleyerek, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Giresun ve ilçelerinde bulunduklarını söyledi.

AK Parti'nin seçim çalışmalarına çok önce başladığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Siyaset, bina dışında olursa o kadar üretken ve verimli olabiliyor. Ne kadar binanın içindeyseniz o kadar kötü, ne kadar binanın dışındaysanız, ne kadar insanlarla birlikteyseniz o kadar iyi, verimli. AK Parti bunu baştan beri yapıyor zaten. Bunu baştan beri böyle yaptığı için, 15 seçimin 15'ini de kazandı. Burada, Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik seviyesine çıkardığı liderliğinin çok büyük etkisi var. Çok eski bir teşkilatçı. İşin ruhunu çok iyi bilen bir siyasetçi. Dolayısıyla kendisi sürekli hareket halinde, teşkilatı da sürekli hareket halinde."

"Cumhur İttifakı'nı düşürelim de devlet düşsün"



"AK Parti'yi düşürelim de devlet düşsün. Cumhur ittifakını düşürelim de devlet düşsün, ülke düşsün' diyecek kadar kendinden geçmiş bir güruhla karşı karşıyayız." diyen Şen, "Allah muhafaza eylesin. Bir parti seçilir, seçilmez, bir iktidar gelir, gider ama devletin, ülkenin baki olması gerekir. Bu ayrımı yapacak bir muhalefete ihtiyacımız var. Böyle olduktan sonra, yani 'benim ülkem yaşasın', 'ülkeme zarar gelecekse ben o siyaseti yapmam', 'siyaset meselesi değil öncelikli olan memleket meselesidir' diyen bir muhalefet olduktan sonra başımızın tacı ama maalesef biz böyle bir muhalefet göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin oy oranının yüzde 41-42 civarında olduğunu vurgulayan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı şu anda yüzde 50'nin üzerinde"

"Cumhur ittifakının şu anda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu net görüyoruz. Burada herhangi bir tereddüt yok. Yüzde 50'nin üzerine oturdu. Bir ara düşmüştü biliyorsunuz. AK Parti 34'e düşmüştü şimdi de 40'ın üzerindeyiz. Neden Cumhur ittifakı 55 olmasın. Olabilir ve bunu net görüyoruz. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile seçilmişti. Şimdi 52'nin üzerinde olması gerekmez mi? Bize yakışan o değil midir? Bugün onun için buradayız. Onun için burada ve başka illerde bu çalışmaları yapıyoruz. Biz milletimizin bu şekilde teveccüh göstereceğine inanıyoruz."

Şen, Giresun Belediyesini ziyaretinin ardından Giresun Belediyesi'nin Bilgi Evi binasının açılışına katıldı.

AA'nın haberine göre, Gazi Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şen, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.