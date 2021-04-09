Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözleri iade ediyoruz

TBMM Başkanı Şentop, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine bir kınama da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"RED VE İADE EDİYORUZ"

TBMM Başkanı Şentop, açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Şentop açıklamasında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zâtın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür" ifadelerini kullandı.