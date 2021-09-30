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    Mustafa Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. dönemde sevk edilen 'milletvekili dokunulmazlık dosya sayısının 1359'a ulaştığını duyurdu.
    • AA
    • 30.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:55
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    Mustafa Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

    Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yarın itibariyle yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.

    Bugün ise 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

    Meclise gelen tezkere sayısına değinen Mustafa Şentop, sayının 1359 olduğunu belirtti.

    AYRINTILAR GELECEK...

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